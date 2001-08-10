На Сахалине у водителя автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Томаринского района обнаружили крупную партию наркотических веществ у водителя иномарки. Полицейские изъяли более 40 граммов каннабиса и гашишного масла во время досмотра транспортного средства.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инспекторы ДПС остановили автомобиль в районе дома 24Б по улице Советской в селе Ильинское. За рулем иномарки находился 39-летний водитель, чье нервное поведение вызвало подозрения у правоохранителей.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в салоне пепельницу с бумажным свертком, содержащим вещество зеленого цвета со специфическим запахом. На заднем сидении автомобиля находились растения предположительно наркотического происхождения в полиэтиленовом пакете.

Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами - каннабисом и гашишным маслом общей массой 41,37 грамма. Отдел дознания ОМВД России "Томаринский" возбудил в отношении гражданина уголовное дело по части 1 статьи 228.4 УК РФ за незаконное хранение наркотических средств.