Под Невельском автомобиль с людьми упал с моста в реку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Три человека получили травмы в результате падения автомобиля УАЗ-3151 с моста в русло реки рядом с селом Селезнёво. Авария произошла 9 сентября на автодороге Невельск-Шебунино, когда водитель по неустановленной причине съехал с проезжей части.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, первый пострадавший самостоятельно выбрался из автомобиля, второму помогли сотрудники скорой медицинской помощи. Прибывшие спасатели из пожарно-спасательной части №13 села Горнозаводск провели деблокацию третьего пострадавшего, ноги которого оказались зажаты в искорёженной машине.

Для освобождения человека спасателям не потребовался аварийно-спасательный инструмент. После извлечения из автомобиля пожарные передали пострадавшего медикам. К счастью, в русле реки на момент происшествия было немного воды, что предотвратило более серьёзные последствия.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 2 спасателя и 1 единица техники. После того как специалисты убедились, что автомобиль не представляет опасности для окружающих, они вернулись в подразделение. Погибших в результате происшествия нет.