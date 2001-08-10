Уголовное дело о производстве гашишного масла направлено в северо-курильский суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Северо-Курильского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств. Уголовное дело уже направлено в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре, в январе 2025 года обвиняемый выращивал в своей квартире коноплю. После высушивания растения он изготовил из его частей наркотическое средство - гашишное масло массой 0,8 грамма.

Обвиняемый смешал изготовленное масло каннабиса с табаком и хранил при себе до момента изъятия сотрудниками Отдела МВД России "Северо-Курильское". Прокурор Северо-Курильского района признал собранные в ходе расследования доказательства достаточными для направления дела в суд.

За совершение данного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Суд будет рассматривать дело по существу в ближайшее время.