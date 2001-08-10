У бывшего мэра Владивостока требуют изъять имущество на 6 млрд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральная прокуратура России направила в суд Владивостока иск об обращении в доход государства имущества бывшего мэра города Владимира Николаева, его родственников и доверенных лиц на общую сумму свыше 6 миллиардов рублей. Речь идет о денежных средствах в размере более 730 миллионов рублей и собственности, оцененной в 5,3 миллиарда рублей, сообщает РИА VladNews.

Исковое заявление подано в Ленинский районный суд Владивостока. Помимо самого экс-градоначальника, ответчиками по делу проходят его мать, племянница и ряд подконтрольных бизнес-структур.

Как утверждает надзорное ведомство, в период с 2005 по 2012 год Николаев, занимая посты мэра и депутата законодательного собрания Приморского края, систематически использовал служебное положение для незаконного обогащения. Схема заключалась в организации продаж дорогостоящей муниципальной недвижимости на аукционах с закрытой подачей ценовых предложений. К участию в таких торгах допускались исключительно коммерческие компании, аффилированные с Николаевым, в то время как другие потенциальные покупатели не имели доступа к распределению высоколиквидных активов.

Всего, по данным прокуратуры, за указанный период из муниципальной собственности было выведено более 130 объектов недвижимости совокупной кадастровой стоимостью свыше 700 миллионов рублей.

К реализации коррупционных схем, как установили правоохранители, был причастен также бывший руководитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Юлий Иванов. На тот момент он занимал должность исполнительного директора в ряде коммерческих компаний.