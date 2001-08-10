У бывшего мэра Владивостока требуют изъять имущество на 6 млрд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Генеральная прокуратура России направила в суд Владивостока иск об обращении в доход государства имущества бывшего мэра города Владимира Николаева, его родственников и доверенных лиц на общую сумму свыше 6 миллиардов рублей. Речь идет о денежных средствах в размере более 730 миллионов рублей и собственности, оцененной в 5,3 миллиарда рублей, сообщает РИА VladNews.
Исковое заявление подано в Ленинский районный суд Владивостока. Помимо самого экс-градоначальника, ответчиками по делу проходят его мать, племянница и ряд подконтрольных бизнес-структур.
Как утверждает надзорное ведомство, в период с 2005 по 2012 год Николаев, занимая посты мэра и депутата законодательного собрания Приморского края, систематически использовал служебное положение для незаконного обогащения. Схема заключалась в организации продаж дорогостоящей муниципальной недвижимости на аукционах с закрытой подачей ценовых предложений. К участию в таких торгах допускались исключительно коммерческие компании, аффилированные с Николаевым, в то время как другие потенциальные покупатели не имели доступа к распределению высоколиквидных активов.
Всего, по данным прокуратуры, за указанный период из муниципальной собственности было выведено более 130 объектов недвижимости совокупной кадастровой стоимостью свыше 700 миллионов рублей.
К реализации коррупционных схем, как установили правоохранители, был причастен также бывший руководитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Юлий Иванов. На тот момент он занимал должность исполнительного директора в ряде коммерческих компаний.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Главу КФХ на Сахалине осудили за мошенничество с грантом
08:58 Сегодня "Сахалинские акулы" проиграли белорусскому клубу в Бобруйске
09:48 Сегодня На Сахалине за сутки видеокамеры зафиксировали более 2000 нарушений
10:26 Сегодня Сахалинцам стал доступен сервис "МТС Накопления" с доходностью 17,5% годовых
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 16:52 Сегодня На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
- 10:28 Сегодня Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику
- 10:41 Вчера Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
- 09:24 8 Сентября Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?