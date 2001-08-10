На Сахалине за сутки видеокамеры зафиксировали более 2000 нарушений

Тихоокеанское
На Сахалине у водителя автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотиков
09:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. В ходе масштабных профилактических мероприятий островные автоинспекторы пресекли ровно 100 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали трех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Их немедленно отстранили от управления транспортом. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, также правоохранители выявили 12 граждан, которые сели за руль, не имея на это права либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду.

Среди прочих нарушений инспекторы выявили один случай выезда на встречную полосу и одно нарушение, связанное с управлением незарегистрированным транспортным средством. Шесть водителей получили штрафы за чрезмерную тонировку стекол, семеро - за нарушения правил перевозки детей, и еще шестерых привлекли к ответственности за непристегнутые ремни безопасности. В результате рейда на специализированную стоянку поместили три автомобиля.

Отдельный массив нарушений зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Они выявили 2207 случаев несоблюдения ПДД. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД привлек к ответственности 1829 водителей за превышение скорости, 25 - за проезд на запрещающий сигнал светофора и 290 - за игнорирование ремней безопасности.

