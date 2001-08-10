На Сахалине за сутки видеокамеры зафиксировали более 2000 нарушений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. В ходе масштабных профилактических мероприятий островные автоинспекторы пресекли ровно 100 нарушений Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали трех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Их немедленно отстранили от управления транспортом. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, также правоохранители выявили 12 граждан, которые сели за руль, не имея на это права либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду.
Среди прочих нарушений инспекторы выявили один случай выезда на встречную полосу и одно нарушение, связанное с управлением незарегистрированным транспортным средством. Шесть водителей получили штрафы за чрезмерную тонировку стекол, семеро - за нарушения правил перевозки детей, и еще шестерых привлекли к ответственности за непристегнутые ремни безопасности. В результате рейда на специализированную стоянку поместили три автомобиля.
Отдельный массив нарушений зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Они выявили 2207 случаев несоблюдения ПДД. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД привлек к ответственности 1829 водителей за превышение скорости, 25 - за проезд на запрещающий сигнал светофора и 290 - за игнорирование ремней безопасности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Главу КФХ на Сахалине осудили за мошенничество с грантом
08:58 Сегодня "Сахалинские акулы" проиграли белорусскому клубу в Бобруйске
09:48 Сегодня На Сахалине за сутки видеокамеры зафиксировали более 2000 нарушений
10:26 Сегодня Сахалинцам стал доступен сервис "МТС Накопления" с доходностью 17,5% годовых
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 16:52 Сегодня На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
- 10:28 Сегодня Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику
- 10:41 Вчера Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
- 09:24 8 Сентября Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?