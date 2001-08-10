Сахалинка обокрала доверившегося ей пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковского счета 69-летнего жителя Южно-Сахалинска и задержали подозреваемую. Злоумышленница похитила 3500 рублей, воспользовавшись доверием пенсионера и получив доступ к его мобильному телефону.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, потерпевший обратился в полицию 31 августа 2025 года. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемой — ею оказалась 35-летняя местная жительница, которая ранее помогала пенсионеру с покупкой продуктов и ведением домашнего хозяйства.

По версии следствия, женщина воспользовалась доверительными отношениями и попросила телефон мужчины якобы для совершения звонка. Получив доступ к устройству, она перевела 3500 рублей своему знакомому, после чего вернула телефон владельцу. Как рассказали ТИА "Острова" в правоохранительных органах, похищенные средства злоумышленница потратила на приобретение алкогольной продукции.

По факту кражи возбудили уголовное дело.