На Камчатке начальница почты присвоила почти 2 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке осуждена бывшая начальница почтового отделения села Апука. Женщина признана виновной в крупной растрате. В колонию она отправится только в 2035 году, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на управление Федеральной службы безопасности.

Начальница отделения почтовой связи в селе Апука в 2023 году неоднократно похищала денежные средства с виртуального счета "Почты России", выделенные для осуществления переводов гражданами.

Свои действия женщина маскировала под видом банковских операций населения. Таким образом ей удалось получить 1 960 000 рублей. Эти средства она перечислила на счета, принадлежащие ей и её матери.

Чтобы скрыть хищения, начальница отделения вносила ложные сведения в документацию о поступлении денежных средств в кассу.

В августе 2023 года женщина покинула Камчатку. В результате её махинаций в почтовое отделение не поступили наличные для выплаты пенсий и пособий.

Когда обман вскрылся, против подозреваемой возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 (Растрата денежных средств в особо крупном размере). Преступление выявили сотрудники УФСБ по Камчатскому краю. Расследованием занимались в краевом управлении полиции.

Приговор вынес Курчатовский районный суд Челябинска. Осуждённой назначено наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

Исполнение основного наказания отсрочено до момента, когда ребёнку подсудимой исполнится 14 лет. Это произойдёт в 2035 году.

Кроме того, осуждённая должна вернуть "Почте России" 1 930 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.