Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2025
Сейчас 19:03
83,24|98,03
На Сахалине у водителя автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотиков
14:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На пляже в Анивском районе обнаружили тело 58-летней женщины

На пляже в Анивском районе обнаружили тело 58-летней женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На пляже в селе Песчанское Анивского района обнаружили тело 58-летней женщины. Корсаковский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области организовал доследственную проверку по этому факту.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, во время осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели женщины специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По завершении проверки следователи примут процессуальное решение по данному случаю. Расследование продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?