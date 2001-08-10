На Сахалине частная охрана устроила стрельбу по браконьерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинских мессенджерах активно распространяют видео, снятое в Долинском районе. На кадрах видно, что два браконьера с горой сетей в лодке выпарывают из кеты икру, выбрасывая рыбу за борт. Они набили почти мешок, пишет astv.ru.

Это происходит в море вблизи устья Найбы, на которой стоят три ЛРЗ. Затем частная охрана рыбопромышленников пытается остановить лодку примерно в 20 км к юго-востоку от устья Найбы (место "Водопад"), где браконьеры пытались перегрузить добычу на берег. Один из охранников прицельно стреляет по лодке из пистолета, но, видимо, не попадает.

В данном случае и те, кто порол икру, и те, кто стрелял, нарушили закон.

Как сообщают специалисты, к юго-восточному побережью Сахалина начала массово подходить кета. В основном она выращена на лососевых рыбоводных заводах (ЛРЗ), где икру закладывают на инкубацию в искусственных условиях, а появившихся затем мальков выпускают в море. Они мигрируют в открытые воды Тихого океана, вырастают и взрослыми рыбами возвращаются на нерест к "заводским" рекам.

"С момента выпуска в море искусственная рыба смешивается с остатками диких популяций кеты. Сейчас кета заполнила прибрежные воды рядом с ЛРЗ, и здесь её активно ловят браконьеры, выставляя с лодок в море дрифтерные сети. А хозяева ЛРЗ нанимают частную охрану, чтобы с ними бороться, но при этом и сами владельцы ЛРЗ не отделяют одну популяцию от другой и обращаются со всей массой рыбы как со своей. В результате страдают дикие популяции лососей", - добавляют эксперты.

Как сообщили astv.ru в региональном УМВД, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.