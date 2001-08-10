В Приморье подросток упал в вентиляционную шахту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Находке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Женщину обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в сентябре 2024 года директор не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома № 207 на ул. Шоссейная.

Доступ на крышу с лестничной площадки 5-го этажа был открыт, что нарушало требования безопасности. В результате 13-летний подросток смог беспрепятственно пройти на крышу, где провалился в вентиляционную шахту и получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд. Директору грозит до шести лет лишения свободы. Прокуратура также намерена взыскать с нее компенсацию морального вреда и расходов на лечение пострадавшего мальчика.