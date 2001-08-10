В Южно-Сахалинске на проспекте Мира иномарка сбила пешехода

Тихоокеанское
Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
В Южно-Сахалинске вечером 8 сентября автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира. 43-летний мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, авария произошла в 23:03 рядом с домом №470 на проспекте Мира. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Subaru Levorg совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в зоне видимости переходного объекта.

Пострадавший пешеход не использовал световозвращающие элементы на одежде. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

