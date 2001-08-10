Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили 122 нарушения Правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы задержали 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще 10 человек оказались за рулем без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда. Помимо этого, стражи порядка составили протоколы на 5 водителей за выезд на встречную полосу и на 12 автомобилистов за тонировку стекол. Также инспекторы выявили нарушения правил перевозки детей и применения ремней безопасности.

Отдельно автоинспекторы оформили 11 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы. Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали и поместили на спецстоянку 11 автомобилей. Стационарные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали 2511 нарушений ПДД, большую часть из которых составило превышение скорости.