На Сахалине застройщика-мошенника приговорили к восьми годам колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске вынесли обвинительный приговор руководителю строительной компании, который обманул дольщиков на сумму более 20 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денежных средств.

Как установил суд, в период с 2021 по 2023 год мужчина заключал с гражданами договоры на строительство жилых домов в Южно-Сахалинске. При этом он не планировал выполнять обязательства в полном объеме, а лишь создавал видимость строительной деятельности. После получения денег от обманутых дольщиков он легализовывал средства, проводя их через счета третьих лиц.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя и удовлетворил гражданские иски потерпевших. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, фигуранту назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.