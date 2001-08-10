В селе Восточное горели трансформаторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание трансформаторов в железных контейнерах в селе Восточное Поронайского района. Инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Набережная, где пожарным потребовалось чуть более часа для полной ликвидации огня на площади 42 квадратных метра.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда в 22:30. Уже через 3 минуты первые подразделения прибыли на место происшествия и немедленно приступили к тушению горящих трансформаторов. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", к тушению пожара привлекли работников пожарно-спасательной части №26 из Макарова и отдельного поста ПСЧ №26 из села Восточное.

Всего в операции участвовали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания в 23:20, а к 23:40 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания трансформаторов на улице Набережная, 59 в селе Восточное.