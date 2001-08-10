В Углегорске выгорел частный дом с пристройкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме на улице Шахтёрской в Углегорске. Инцидент произошел вечером 5 сентября, когда из-под крыши одноэтажного строения начал валить густой дым, а из пристройки вырывалось открытое пламя.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда в 21:17. Уже через 9 минут первые подразделения прибыли на место происшествия и немедленно приступили к тушению. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли работников пожарно-спасательной части №15 из Углегорска и подразделения из пгт. Шахтёрск. Всего в операции участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания в 22:38, а к 23:43 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания.