В Тымовском потушили заброшенную баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о том, что на улице Криворучко, 32 произошёл пожар, поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 6 августа в 22:39, пишет astv.ru.

Как сообщают в агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, через 4 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в здании заброшенной общественной бани горел мусор на площади 8 квадратных метров.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 22:46, а в 22:55 пожар был полностью ликвидирован.