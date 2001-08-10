Пожарные ликвидировали возгорание опоры ЛЭП в Вахрушеве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание деревянной опоры линии электропередачи в поселке Вахрушев. Инцидент произошел на улице Центральной, где пожарным потребовалось менее полутора часов для полной ликвидации огня.

Сигнал о пожаре поступил в пожарную службу в 13:43. Уже через четыре минуты первые подразделения прибыли на место происшествия. Как сообщили ТИА "Острова" в МЧС Сахалинской области, к тушению возгорания привлекли двух сотрудников и одну единицу техники.

Пожарные локализовали пожар в 14:50, а к 15:07 полностью ликвидировали возгорание деревянной опоры ЛЭП. В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего инцидента на улице Центральной в Вахрушеве.