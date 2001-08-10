Бухгалтер из Южно-Сахалинска 9 лет обворовывала IT-компанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в хищении почти 14 миллионов рублей у IT-компании, бухгалтерское сопровождение которой она вела. Девятилетняя схема мошенничества раскрылась только в прошлом году благодаря оперативной работе сахалинских правоохранителей.

Следствие установило, что с 2015 по 2024 год женщина, работая по договорам аутсорсинга, систематически присваивала деньги фирмы. Зная, что руководство компании находится за пределами Сахалина и ведет дела дистанционно, она воспользовалась своим доступом к онлайн-банку. Помимо законных платежей на налоги и аренду, бухгалтер ежемесячно начисляла себе зарплату как штатному сотруднику, хотя являлась лишь привлеченным специалистом, и искусственно завышала сумму своего вознаграждения по договорам.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники УЭБиПК пресекли противоправную деятельность летом 2024 года.

За девять лет общий ущерб от действий фигурантки составил почти 14 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве следователи наложили арест на банковские счета обвиняемой и два объекта ее недвижимости для возмещения ущерба на сумму свыше 10 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.