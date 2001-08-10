Два человека пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Тихоокеанское
Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
09:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два человека получили травмы в результате столкновения иномарок на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков. Инцидент случился на 8-м километре трассы. По предварительной информации, 28-летний водитель Suzuki двигался в северном направлении, в сторону областного центра, когда допустил потерю контроля над автомобилем.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, движущийся Suzuki совершил наезд на стоящий автомобиль FAW под управлением 51-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Suzuki и его 26-летний пассажир получили телесные повреждения. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

 

