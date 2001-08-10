Заведующую пищеблоком Углегорской ЦРБ обвинили в мошенничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заведующая пищеблоком Углегорской центральной больницы предстанет перед судом по обвинению в хищении более полумиллиона рублей бюджетных средств. Уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге направили в суд после завершения расследования.
Следствие установило, что с марта по ноябрь 2024 года обвиняемая, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивала людей на вакантные должности в учреждение. Ежемесячно она подписывала табели учета рабочего времени, заведомо внося в них ложные сведения о выполнении этими сотрудниками трудовых функций. Целью этих действий было незаконное получение заработной платы и иных выплат.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре, обвинительное заключение по делу включает четыре эпизода мошенничества и четыре эпизода служебного подлога. Общая сумма ущерба, который женщина причинила бюджетному учреждению, составила 509 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовал Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области. Материалы направили в Углегорский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
