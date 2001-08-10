Три человека погибли в четырех ДТП на Сахалине за выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, которые унесли жизни трех человек и стали причиной травм еще четырех участников движения. Столь тяжелые последствия подчеркивают необходимость усиленного контроля, который сотрудники ГИБДД осуществляли в рамках профилактических рейдов.

В результате мероприятий инспекторы пресекли 427 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее грубые из них связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения: за руль в нетрезвом виде сели 25 водителей, которых немедленно отстранили от управления и задержали. Еще 52 человека попались инспекторам за рулем, не имея на это права - либо из-за лишения водительского удостоверения по суду, либо вообще без его получения.

Значительное число нарушителей проигнорировало иные ключевые требования безопасности. Сотрудники ведомства составили административные протоколы на 7 водителей за выезд на встречную полосу и на 30 - за чрезмерную тонировку стекол. Отдельное внимание полицейские уделили техническому состоянию машин: 11 автомобилей имели неисправности, а 3 и вовсе не прошли государственную регистрацию. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, по итогам рейдов на специализированную стоянку поместили 26 задержанных автомобилей.

Также инспекторы оштрафовали 13 водителей за непристегнутые ремни безопасности, 7 - за нарушения при перевозке детей и 4 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Дополнительно автоинспекция оформила 45 материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее вынесенные штрафы.