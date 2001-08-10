Спасатели потушили пожар в складском помещении Северо-Курильска за 67 минут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Северо-Курильска оперативно ликвидировали возгорание складского помещения на территории местного предприятия. Инцидент произошел 4 сентября на площади 2 квадратных метра, но благодаря быстрому реагированию пожарных удалось избежать серьезных последствий.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, вызов о пожаре поступил в диспетчерскую службу в 16:31. Уже через 2 минуты сотрудники пожарно-спасательной части №53 прибыли на территорию предприятия "Океан-Строй", где из ворот гаража шел густой дым. Пожарные немедленно приступили к тушению горящего складского помещения внутри постройки.

Расчет из трех пожарных с одной единицей техники локализовал очаг возгорания за 4 минуты - к 16:35. Полностью ликвидировать пожар удалось к 17:38. В результате оперативных действий спасателей никто не пострадал. Специалисты в настоящее время устанавливают причину возгорания.