В Южно-Сахалинске водитель погиб, врезавшись в опору освещения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 сентября 2025 года в 7 часов 28 минут в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
По предварительным данным, 69-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Crown", двигаясь в южном направлении по ул. Горького, не справился с управлением, совершил наезд на опору уличного освещения в районе дома №3 по проспекту Победы.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил травмы, от которых скончался в реанимационном автомобиле скорой медицинской помощи.
По данному факту проводится проверка.
