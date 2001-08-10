Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2025
Сейчас 04:31
81,56|95,48
На Сахалине пьяный подросток ночью катался на автомобиле
11:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель погиб, врезавшись в опору освещения

В Южно-Сахалинске водитель погиб, врезавшись в опору освещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 сентября 2025 года в 7 часов 28 минут в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 69-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Crown", двигаясь в южном направлении по ул. Горького, не справился с управлением, совершил наезд на опору уличного освещения в районе дома №3 по проспекту Победы.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил травмы, от которых скончался в реанимационном автомобиле скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?