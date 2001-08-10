В селе Озёрское потушили пожар на площади 48 квадратных метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Озёрское Сахалинской области пожарные оперативно ликвидировали возгорание хозяйственной постройки, которое могло перекинуться на лесной массив. Для тушения пожара потребовались совместные усилия пожарно-спасательной службы и лесных пожарных.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Новиковского пожарно-спасательного отряда 4 сентября в 19:36. Через 20 минут огнеборцы прибыли на место происшествия в устье реки Шишкевича, где обнаружили горящую хозяйственную постройку площадью 48 квадратных метров. Возникала реальная угроза распространения огня на прилегающую лесную зону.

Расчет пожарно-спасательной части №22 из села Озёрское локализовал очаг возгорания к 20:30, а полная ликвидация пожара завершилась в 21:49. Как уточнили в ведомстве, в тушении участвовали два пожарных с одной единицей техники. Им помогали коллеги из корсаковской лесопожарной станции, которые направили на место происшествия двух сотрудников и две единицы спецтехники.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на лесной массив. Жертв и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.