На Сахалине пьяный подросток ночью катался на автомобиле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Невельске в ночь на 5 сентября, когда молодой человек без водительских прав сел за руль Toyota Mark II.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, правонарушение зафиксировали в 00:10. Полицейские отстранили несовершеннолетнего от управления транспортным средством, доставили его в отделение и вызвали законного представителя. Освидетельствование на алкотестере показало 0,170 мг/л, что подтвердило факт опьянения.
В отношении подростка составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей для лиц, к которым нельзя применить арест. Дополнительно материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей и решения о постановке юноши на учет.
Полицейские также установили, что автомобиль подростку передал совершеннолетний собственник транспортного средства, который находился в салоне во время остановки. Владельца машины привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Все материалы направят в суд для принятия решения.
