Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2025
Сейчас 04:30
На Сахалине пьяный подросток ночью катался на автомобиле
10:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске автомобиль сбил десятилетнего мальчика на электросамокате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 4 сентября, в центре Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex совершил наезд на десятилетнего мальчика, управлявшего электросамокатом, который выезжал с прилегающей территории на проезжую часть.

Инцидент произошел в 13:48 рядом с домом №3 на улице Вокзальной. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, 50-летний водитель двигался в южном направлении, когда ребенок на электросамокате внезапно выехал на проезжую часть.

В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

