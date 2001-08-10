В Южно-Сахалинске автомобиль сбил десятилетнего мальчика на электросамокате
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В четверг, 4 сентября, в центре Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex совершил наезд на десятилетнего мальчика, управлявшего электросамокатом, который выезжал с прилегающей территории на проезжую часть.
Инцидент произошел в 13:48 рядом с домом №3 на улице Вокзальной. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, 50-летний водитель двигался в южном направлении, когда ребенок на электросамокате внезапно выехал на проезжую часть.
В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
13:22 1 Сентября Новую школу на 1200 учеников открыли в жилом комплексе "Авангард" в Южно-Сахалинске
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 12:57 Вчера В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
- 09:45 Вчера Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
- 13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
- 10:27 4 Сентября Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?