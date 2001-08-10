На Сахалине два брата до смерти забили знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд вынес обвинительный приговор двум братьям из Тымовского района, которые избили знакомого до смерти металлическим предметом. Один осужденный получил 9 лет строгого режима, второй - 7,5 лет особого режима, но приговор еще не вступил в законную силу.

Как установили следователи и суд, инцидент произошел в апреле 2024 года в Тымовском. Двое братьев и их знакомый совместно распивали алкоголь в одной из квартир. Между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Братья по очереди начали наносить потерпевшему удары в область головы и тела.

Как сообщили ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области, после этого все трое направились к месту жительства обвиняемых. Там один из братьев удерживал руку потерпевшего, лишая его возможности сопротивляться, а второй нанес множественные удары металлическим предметом по голове и телу. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел собрали объемную доказательственную базу, которой суд счел достаточной для вынесения обвинительного приговора по части 4 статьи 111 УК РФ. Один фигурант получил 9 лет колонии строгого режима, второй - 7 лет 6 месяцев колонии особого режима.