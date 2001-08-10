Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе Южно-Сахалинск - Синегорск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 3 сентября, на автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Столкновение двух автомобилей марки Toyota произошло из-за того, что один из водителей не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке.

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля Toyota Yaris двигался в восточном направлении и при выезде на перекресток не предоставил преимущество транспорту, движущемуся по главной дороге. Его автомобиль совершил столкновение с Toyota Mark II, которая следовала в южном направлении.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в результате аварии водитель и 59-летняя пассажирка автомобиля Toyota Yaris получили телесные повреждения. Информация о состоянии пострадавших и детали происшествия уточняются.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.