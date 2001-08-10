Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2025
Сейчас 18:01
80,85|94,25
Сахалинская прокуратура контролирует соблюдением прав жителей Курил, пострадавших от цунами
12:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе Южно-Сахалинск - Синегорск

Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе Южно-Сахалинск - Синегорск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 3 сентября, на автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Столкновение двух автомобилей марки Toyota произошло из-за того, что один из водителей не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке.

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля Toyota Yaris двигался в восточном направлении и при выезде на перекресток не предоставил преимущество транспорту, движущемуся по главной дороге. Его автомобиль совершил столкновение с Toyota Mark II, которая следовала в южном направлении.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в результате аварии водитель и 59-летняя пассажирка автомобиля Toyota Yaris получили телесные повреждения. Информация о состоянии пострадавших и детали происшествия уточняются.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?