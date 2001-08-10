Житель Курил нарушил запрет на пребывание в общественном месте ночью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Северо-Курильского района направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в неоднократном нарушении административного надзора. Мужчина, уже имеющий судимость за аналогичное преступление, пытался скрыться от полиции, нарушив установленный судом запрет на пребывание вне дома ночью.
По версии следствия, инцидент произошел 10 июля 2025 года. Обвиняемый, которого в течение года уже неоднократно привлекали к административной ответственности, вновь нарушил правила надзора. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, после полуночи он находился в общественном месте, что ему было запрещено. При попытке полицейских задержать его для доставления в отделение, мужчина оказал неповиновение и попытался скрыться.
Расследование установило, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление в 2021 году, но это не остановило его от повторных нарушений. В ходе досудебного производства мужчина полностью признал свою вину.
Собранные по делу доказательства прокурор признал достаточными и утвердил обвинительный акт. Теперь материалы уголовного дела поступят в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
