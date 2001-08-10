Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске произошла авария из-за выскочившей на встречку Хонды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 сентября 2025 года в 20 часов 50 минут в районе дома № 16 по ул. Деповская в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 44-летний водитель, находящийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем "Honda Airwave", двигаясь в западном направлении, в нарушение Правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Toyota Corolla Fielder", движущимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель, 48-летний и 26-летний пассажиры автомобиля "Toyota Corolla Fielder" получили травмы.

