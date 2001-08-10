На Сахалине за сутки в ДТП погиб один человек и шестеро пострадали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейдов пресекли 140 правонарушений, задержав пять нетрезвых водителей и 18 граждан, управлявших машинами без прав.
В рамках профилактических мероприятий инспекторы выявили ряд серьезных нарушений. Помимо задержаний за вождение в пьяном виде и без прав, они оштрафовали водителей за управление автомобилями с тонированными стеклами, с техническими неисправностями и за перевозку детей с нарушением правил. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, также стражи порядка составили 17 административных материалов на автовладельцев, просрочивших уплату штрафов, и отправили на штрафстоянку 12 автомобилей.
Отдельный массив нарушений зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Камеры зарегистрировали 2124 случая несоблюдения ПДД. Подавляющее большинство из них - 1402 случая - это превышение скорости движения.
Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) привлекли к ответственности водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Кроме того, 419 автовладельцев получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности.
