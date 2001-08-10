Пожарные Сахалина ликвидировали пять возгораний за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки пожарные Сахалинской области ликвидировали пять возгораний в разных районах. Ни в одном из происшествий не пострадали люди, хотя огонь повредил автомобиль и бесхозное строение.

Наиболее сложный пожар произошел в селе Елочки, где горело бесхозное строение площадью 72 квадратных метра. На его тушение пожарным потребовалось около четырех часов, для ликвидации огня привлекли 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Еще одно заметное происшествие случилось в Углегорском районе, где на трассе горел автомобиль. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, к ликвидации этого возгорания совместными силами прибыли расчеты как главка МЧС, так и областной пожарно-спасательной службы. Пожарные справились с открытым пламенем менее чем за 30 минут.

Также пожарные тушили мусор у дороги в Холмском районе, на полигоне ТБО в Корсаковском районе и пластиковый контейнер в Южно-Курильске. Во всех случаях подразделения справились с огнем оперативно, в среднем в течение часа. К ликвидации ДТП и происшествий на водных объектах спасателей привлекать не пришлось.