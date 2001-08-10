В Аниве водитель Toyota Corolla Fielder врезался в стоящий на дороге грузовик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве на перекрестке улиц Кирова и Дьякова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Toyota Corolla Fielder и грузового длинномера. Водитель легковушки получил травмы после столкновения со стоявшим на проезжей части грузовиком.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", диспетчер Анивского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП в 00:32, а уже через четыре минуты на место происшествия прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 51.

Прибывшие пожарные провели осмотр места аварии и отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание. Медики скорой медицинской помощи оказали помощь пострадавшему водителю. После того как спасатели убедились, что поврежденная техника не представляет опасности для окружающих, они вернулись в подразделение.

В ликвидации последствий дорожного происшествия участвовали пять сотрудников пожарно-спасательной службы и одна единица техники. Погибших в результате инцидента нет. Причины столкновения устанавливаются.