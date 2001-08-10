Водитель иномарки сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске водитель автомобиля сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате происшествия 64-летний мужчина, управлявший велосипедом, получил травмы.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 сентября 2025 года в 10 часов 49 минут на улице Комсомольская, в районе дома № 14. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля "GEELY MONJARO" двигался по улице в южном направлении и совершил наезд.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
