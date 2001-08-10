Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2025
Сейчас 01:10
80,59|93,84
Пожарные ликвидировали пожар в частном доме в Холмском районе
15:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель иномарки сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Поронайске

Водитель иномарки сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске водитель автомобиля сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате происшествия 64-летний мужчина, управлявший велосипедом, получил травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 сентября 2025 года в 10 часов 49 минут на улице Комсомольская, в районе дома № 14. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля "GEELY MONJARO" двигался по улице в южном направлении и совершил наезд.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?