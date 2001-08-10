Пожарные ликвидировали пожар в частном доме в Холмском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание частного жилого дома в селе Пионеры Холмского городского округа. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки и потенциальный взрыв газовых баллонов, находившихся в горящем здании.
Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу Чеховского пожарно-спасательного отряда 2 сентября в 15:38. Уже через четыре минуты первые подразделения прибыли на место происшествия на улице Школьная. К их приезду открытым пламенем горел частный дом, а площадь возгорания достигала 25 квадратных метров.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", пожарные локализовали очаг возгорания к 16:25, а полностью ликвидировали пожар к 19:10. В тушении участвовали расчеты отдельного поста пожарно-спасательной части № 10 из села Пионеры и ПСЧ № 11 из села Яблочное. Им оказывали поддержку сотрудники федеральной противопожарной службы из ПЧ № 3 города Холмск. Всего на месте работали десять человек личного состава и четыре единицы техники.
Благодаря слаженным действиям пожарных, им удалось не допустить распространения огня и избежать взрыва газовых баллонов. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.
