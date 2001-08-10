Тихоокеанское
Пожарные ликвидировали пожар в частном доме в Холмском районе
На Сахалине произошла лобовое столкновение автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 сентября 2025 года в 20 часов 50 минут на 3 км автодороги Охотское - Лиственничное произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Hiace", двигаясь в восточном направлении, при повороте налево совершил столкновение с автомобилем "Toyota Raum", движущимся во встречном направлении, под управлением 46-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств получили травмы.

Проводится проверка.

