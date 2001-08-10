Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 18 нетрезвых и лишенных прав водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. При этом инспекторы ГИБДД выявили массовые нарушения правил дорожного движения, включая задержание шести нетрезвых водителей.
Сотрудники Госавтоинспекции за 24 часа провели масштабные профилактические мероприятия, в ходе которых пресекли 103 нарушения ПДД. В результате полицейские задержали и отстранили от управления транспортом шесть водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 12 автомобилистов задержали за управление машинами без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду.
К административной ответственности инспекторы привлекли водителей за целый ряд нарушений. Среди них: игнорирование дорожных знаков и правил стоянки (10 случаев), управление незарегистрированными автомобилями (4 случая), езда на неисправных транспортных средствах (2 случая) и использование стекол с чрезмерной тонировкой (10 случаев). Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, также оштрафовали 27 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам на переходах.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД составили 11 административных материалов на автомобилистов, которые вовремя не оплатили штрафы. В общей сложности полицейские задержали и переместили на специализированную стоянку 13 автомобилей. Отдельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1564 нарушения ПДД. На основе этих данных сотрудники ЦАФАП оштрафовали 891 водителя за превышение скорости, 15 - за проезд на красный сигнал светофора, 8 - за выезд на встречную полосу и 463 - за непристегнутые ремни безопасности.
