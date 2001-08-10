На Камчатке посадка вертолета привела к масштабному ЧП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посадка вертолета привела к масштабному ЧП в отдаленном селе Апука на севере Камчатки. Воздушное судно, прибывшее в район, напугало огромное стадо одомашненных оленей, насчитывавшее около полутора тысяч голов, сообщает ТК "41 Регион".

Испуганные шумом винтокрылой машины животные в панике проломили ограждения и бросились врассыпную. Инцидент имел серьезные последствия для поголовья.

По словам местных жителей, во время стихийного побега пострадало множество молодых телят: у животных сломаны копыта и рога, причем последние нередко отрываются вместе с частью черепа.

Рабочая посадка вертолета обернулась настоящей трагедией для местных оленеводов и их стада.

Фото: тг-канал "Камчатский север"