В Амурской области иномарка влетела в пассажирский автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской обалсти произошла авария с пассажирским автобусом. Изначально сообщалось, что в больницы Приамурья доставили 19 человек. Позже уточнили, что количество пострадавших - 22 человека, 14 из них госпитализировали в Амурскую областную больницу, 4 находятся в операционных в крайне тяжелом состоянии. Данные опубликовала региональная Госавтоинспекция, пишет ИА "Порт Амур".

Около 9 часов утра в Благовещенском округе на седьмом километре дороги "Благовещенск – Свободный" произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco.

"Предварительно 22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в ГАИ.