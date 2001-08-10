В Южно-Сахалинске водитель иномарки спровоцировала ДТП с мотоциклистом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на перекрестке проспекта Мира и улицы Читинской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист. Аварию спровоцировала водитель автомобиля, которая не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной.

Инцидент произошел 1 сентября в 20:20. По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Cruze двигалась по второстепенной улице Читинской и выехала на нерегулируемый перекресток. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, водитель не предоставила преимущество в движении мотоциклу Kawasaki, который в этот момент следовал по главной дороге - проспекту Мира.

В результате столкновения 36-летний мотоциклист получил телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств инцидента.