Госавтоинспекция Сахалина за сутки задержала 18 нетрезвых и лишенных прав водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 103 нарушения Правил дорожного движения.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, правоохранители задержали и отстранили от управления транспортными средств шестерых водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще двенадцать автомобилистов задержали за управление транспортом без прав или будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда. Помимо этого, инспекторы привлекли к административной ответственности восемь водителей за выезд на встречную полосу, четырех - за управление автомобилями с тонировкой на стеклах, четырех - за нарушение правил перевозки детей и четырех - за неприменение ремней безопасности.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1000 нарушений ПДД. Сотрудники ЦАФАП Госавтоинспекции привлекли к ответственности 799 водителей за превышение скорости, 43 - за проезд на запрещающий сигнал светофора и 44 - за выезд на полосу встречного движения. За неуплату административных штрафов в установленный срок правоохранители составили два административных материала. В результате проведенных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и поместили на специализированную стоянку девять автомобилей.
