Спасатели оперативно потушили пожар в гаражном боксе на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области пожарные зарегистрировали одно происшествие. Возгорание произошло в Ногликах, где спасатели успешно ликвидировали пожар в частном гараже.

Сообщение о возгорании на улице Карьерная поступило на пульт дежурного в 15:46. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, расчет прибыл к месту вызова уже через две минуты. Пожарные установили, что огонь охватил гараж изнутри. Спасатели локализовали возгорание в 16:13 и полностью ликвидировали его двенадцать минут спустя, ограничив распространение огня площадью в два квадратных метра.

Для тушения пожара привлекли шесть сотрудников противопожарной службы и одну единицу специальной техники. В ходе ликвидации возгорания и на месте происшествия никто из граждан не пострадал. В течение прошедших суток подразделения МЧС не привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, а на водных объектах области происшествий не зафиксировали.