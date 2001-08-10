Группу врачей, обвиняемых в продаже младенцев в Китай, судят во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке стартовал судебный процесс по громкому уголовному делу о торговле новорожденными. Фрунзенский районный суд города 1 сентября приступил к рассмотрению дела по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вести. Приморья"

На скамье подсудимых - группа врачей-репродуктологов. По данным следствия, их преступная деятельность началась в Санкт-Петербурге, а затем была перенесена на Дальний Восток. Обвинение утверждает, что фигуранты организовали незаконный вывоз в Китай 13 младенцев, рожденных суррогатными матерями. Общая сумма незаконного дохода от этой деятельности оценивается не менее чем в 53 миллиона рублей.

Схема преступления, как сообщается, заключалась в следующем: граждане Китая, для которых с 2022 года в России запрещены услуги суррогатного материнства, оплодотворяли женщин-репродуктологов. Затем детей тайно вывозили за границу по поддельным документам под видом медицинного лечения от бесплодия.