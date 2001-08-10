На Камчатке с вулкана сняли замерзавшего туриста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке спасатели пришли на помощь туристу, который застрял на склоне Вилючинского вулкана и начал замерзать. Мужчину удалось спасти, его здоровью ничего не угрожает, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на телеграмм-канал краевого министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева.
Информация о происшествии поступила накануне, 31 августа, в 22:43 по камчатскому времени.
«Поступил звонок, что мужчина не может самостоятельно спуститься с Вилючинского вулкана. Маршрут на Вилючинский вулкан летом особо опасен из-за камнепадов и не рекомендуется к восхождению. Звонивший сообщил, что находится на высоте около 1100 метров и уже замерзает. Сводная группа спасателей ПСО КГКУ "ЦОД" и Камчатского спасцентра вышла на помощь. Забрались на вулкан и спустили туриста. В медпомощи он не нуждался. Трагедии удалось избежать чудом», - написал Сергей Лебедев в соцсетях.
Министр добавил, что экипировка туриста абсолютно не соответствовала ситуации.
«Мог замерзнуть. Молодец, что вызвал спасателей», - подытожил Сергей Лебедев.
