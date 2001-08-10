Спасатели извлекли водителя из перевернутого автомобиля в Тымовском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тымовском районе спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля. Иномарка перевернулась на улице Советской в селе Воскресеновка, в результате чего пострадал водитель.
Авария произошла 30 августа у дома №45 на улице Советской. Водитель автомобиля Suzuki Escudo не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", на момент происшествия в машине находился один человек, который получил травмы.
О дорожном происшествии диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного отряда стало известно в 06:39. Уже через восемь минут на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части №41 из поселка Тымовское. Спасатели осмотрели место происшествия, после чего извлекли травмированного водителя из автомобиля и передали его медикам.
После эвакуации пострадавшего пожарные установили автомобиль обратно на колеса и отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возможного короткого замыкания. Убедившись, что транспортное средство больше не представляет опасности для окружающих, расчет покинул место происшествия. В ликвидации последствий ДТП участвовали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших в результате происшествия нет.
