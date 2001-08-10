За выходные на Сахалине задержали почти 80 водителей без прав или в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За несколько дней на Сахалине произошло три ДТП с пострадавшими, а инспекторы ГИБДД выявили сотни нарушений правил дорожного движения. Главную угрозу безопасности на дорогах, как и прежде, представляют водители, садящиеся за руль в состоянии опьянения или без прав.

За отчетный период сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные профилактические мероприятия, в рамках которых пресекли 422 нарушения ПДД. Наиболее резонансными стали случаи задержания 27 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Всех их немедленно отстранили от управления автомобилями.

Помимо этого, правоохранители задержали 51 человека, которые либо никогда не имели водительского удостоверения, либо были лишены его по судебному решению. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, по итогам рейда на специализированную стоянку переместили 35 задержанных автомобилей. Также инспекторы составили 21 административный материал на водителей, которые вовремя не уплатили штрафы.

Широкий спектр выявленных нарушений свидетельствует о системных проблемах с дисциплиной среди участников дорожного движения. К ответственности привлекли 30 водителей с чрезмерной тонировкой стекол, 14 - за непристегнутые ремни безопасности, и 8 - за управление незарегистрированным транспортом. Также инспекторы выявили 5 случаев выезда на встречную полосу, 10 нарушений, связанных с игнорированием дорожных знаков и правил стоянки, 15 - непредоставления преимущества пешеходам, и 9 - эксплуатации технически неисправных машин. Не остались без внимания и пешеходы: четверых привлекли к ответственности за нарушение ПДД.