Во Владивостоке загорелось рыболовное судно

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожар случился на рыболовном судне во Владивостоке. Незамедлительно к месту направили огнеборцев. Они потушили возгорание на площади 6 квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На улице Татарская произошло возгорание на рыболовном судне. Из рубки судна шел дым, горела обшивка потолка.

Пожар ликвидирован на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В тушении было задействовано 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

