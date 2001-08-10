Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2025
Сейчас 11:27
80,29|93,49
Добыча угля в Сахалинской области выросла на 5,6 процента
10:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец жестоко избил собутыльника и выгнал его на улицу умирать

Сахалинец жестоко избил собутыльника и выгнал его на улицу умирать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в причинении смерти знакомому. Мужчине инкриминируют нанесение смертельных побоев во время распития спиртного.

Конфликт между ранее судимым обвиняемым и потерпевшим произошел в июне 2025 года в одной из квартир города. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, между мужчинами, которые распивали алкоголь, возникла ссора. В ходе драки обвиняемый нанес знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также использовал подручные предметы.

Даже после того, как потерпевший потерял сознание и упал, агрессия обвиняемого не прекратилась. Он продолжил избиение, а затем выгнал пострадавшего на улицу, где тот скончался от полученных травм. Расследование этого преступления проводил следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК России под надзором городской прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?