Сахалинец жестоко избил собутыльника и выгнал его на улицу умирать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в причинении смерти знакомому. Мужчине инкриминируют нанесение смертельных побоев во время распития спиртного.
Конфликт между ранее судимым обвиняемым и потерпевшим произошел в июне 2025 года в одной из квартир города. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, между мужчинами, которые распивали алкоголь, возникла ссора. В ходе драки обвиняемый нанес знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также использовал подручные предметы.
Даже после того, как потерпевший потерял сознание и упал, агрессия обвиняемого не прекратилась. Он продолжил избиение, а затем выгнал пострадавшего на улицу, где тот скончался от полученных травм. Расследование этого преступления проводил следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК России под надзором городской прокуратуры.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
