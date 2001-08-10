На Сахалине за сутки выявлено более полутора тысяч нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Массовые профилактические мероприятия охватили как ручные проверки на дорогах, так и автоматическую фиксацию нарушений с помощью стационарных камер.
В ходе оперативных действий полицейские остановили и отстранили от управления восемь водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 17 человек были задержаны за управление транспортными средствами без права на это - как из-за отсутствия водительских прав, так и в связи с их лишением по решению суда. Всего в ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 155 нарушений ПДД, включая выезд на встречную полосу, управление авто с техническими неисправностями и нарушения при перевозке детей. В частности, восемь водителей привлечены к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, ещё восемь - за отсутствие использования ремней безопасности.
Отдельное внимание полицейские уделили нарушителям, не исполнившим ранее вынесенные административные решения: составлено 4 протокола на водителей, не уплативших в установленный срок штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, такие проверки проводятся систематически в рамках комплексной работы по повышению уровня безопасности на дорогах региона. В ходе рейдов восемь автомобилей были задержаны и помещены на специализированные стоянки.
Одновременно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1657 нарушений ПДД. По результатам автоматической фиксации Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции привлёк к ответственности 1441 водителя за превышение скоростного режима. Выявлены также случаи проезда на запрещающий сигнал светофора - 14 водителей, нарушения использования ремней безопасности - 36 человек, а также пять водителей, совершивших выезд на полосу встречного движения. Все зафиксированные нарушения обработаны в установленном порядке, материалы направлены в подразделения ГИБДД для дальнейшего рассмотрения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Педагоги Южно-Сахалинска утвердили стратегию развития на августовском совещании
09:05 Сегодня На Сахалине за сутки выявлено более полутора тысяч нарушений ПДД
09:46 Сегодня Добыча угля в Сахалинской области выросла на 5,6 процента
10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 Вчера Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 27 Августа Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?