На Сахалине за сутки выявлено более полутора тысяч нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Массовые профилактические мероприятия охватили как ручные проверки на дорогах, так и автоматическую фиксацию нарушений с помощью стационарных камер.

В ходе оперативных действий полицейские остановили и отстранили от управления восемь водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 17 человек были задержаны за управление транспортными средствами без права на это - как из-за отсутствия водительских прав, так и в связи с их лишением по решению суда. Всего в ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 155 нарушений ПДД, включая выезд на встречную полосу, управление авто с техническими неисправностями и нарушения при перевозке детей. В частности, восемь водителей привлечены к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, ещё восемь - за отсутствие использования ремней безопасности.

Отдельное внимание полицейские уделили нарушителям, не исполнившим ранее вынесенные административные решения: составлено 4 протокола на водителей, не уплативших в установленный срок штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, такие проверки проводятся систематически в рамках комплексной работы по повышению уровня безопасности на дорогах региона. В ходе рейдов восемь автомобилей были задержаны и помещены на специализированные стоянки.

Одновременно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1657 нарушений ПДД. По результатам автоматической фиксации Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции привлёк к ответственности 1441 водителя за превышение скоростного режима. Выявлены также случаи проезда на запрещающий сигнал светофора - 14 водителей, нарушения использования ремней безопасности - 36 человек, а также пять водителей, совершивших выезд на полосу встречного движения. Все зафиксированные нарушения обработаны в установленном порядке, материалы направлены в подразделения ГИБДД для дальнейшего рассмотрения.