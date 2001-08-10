Росгвардия изъяла 11 единиц оружия в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области сотрудники Росгвардии усилили контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, проведя за неделю проверки в 126 местах хранения у физических лиц и организаций. В ходе рейдов выявлено 8 нарушений, изъято 11 единиц огнестрельного оружия, включая ружья, разрешения на которые аннулированы из-за административных правонарушений владельцев. Особое внимание правоохранители уделили проверке актуальности разрешительных документов, условий хранения и медицинских освидетельствований, поскольку несоблюдение требований создаёт угрозу общественной безопасности.
Сотрудники Росгвардии выявили случаи хранения оружия без действующей регистрации, истечение срока разрешений и отсутствие пройденного медицинского освидетельствования, которое подтверждает отсутствие противопоказаний к владению оружием. В Долинске у местного жителя изъяли охотничье ружьё после того, как его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП — такое нарушение влечёт аннулирование разрешения. В Поронайске два ружья изъяли у водителя, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение, что также является основанием для лишения права на хранение оружия. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии Сахалинской области, любое административное правонарушение, связанное с безопасностью, может повлечь за собой отзыв лицензии и изъятие огнестрельного оружия.
Параллельно с проверками ведомство продолжает оказывать государственные услуги в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. За отчётную неделю в Росгвардию поступило 178 заявлений от граждан и организаций, 164 из которых уже рассмотрены. В регионе также продолжается кампания по добровольной передаче огнестрельного длинноствольного оружия для нужд специальной военной операции. Только за последнюю неделю сахалинские охотники и владельцы оружия передали на вооружение 5 охотничьих ружей. Росгвардия напоминает, что соблюдение правил хранения, ношения и обращения с оружием — обязанность каждого владельца, а любое нарушение влечёт строгую юридическую ответственность.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
09:35 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
09:20 Сегодня На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?