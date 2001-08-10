Росгвардия изъяла 11 единиц оружия в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сотрудники Росгвардии усилили контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия, проведя за неделю проверки в 126 местах хранения у физических лиц и организаций. В ходе рейдов выявлено 8 нарушений, изъято 11 единиц огнестрельного оружия, включая ружья, разрешения на которые аннулированы из-за административных правонарушений владельцев. Особое внимание правоохранители уделили проверке актуальности разрешительных документов, условий хранения и медицинских освидетельствований, поскольку несоблюдение требований создаёт угрозу общественной безопасности.

Сотрудники Росгвардии выявили случаи хранения оружия без действующей регистрации, истечение срока разрешений и отсутствие пройденного медицинского освидетельствования, которое подтверждает отсутствие противопоказаний к владению оружием. В Долинске у местного жителя изъяли охотничье ружьё после того, как его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП — такое нарушение влечёт аннулирование разрешения. В Поронайске два ружья изъяли у водителя, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение, что также является основанием для лишения права на хранение оружия. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии Сахалинской области, любое административное правонарушение, связанное с безопасностью, может повлечь за собой отзыв лицензии и изъятие огнестрельного оружия.

Параллельно с проверками ведомство продолжает оказывать государственные услуги в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. За отчётную неделю в Росгвардию поступило 178 заявлений от граждан и организаций, 164 из которых уже рассмотрены. В регионе также продолжается кампания по добровольной передаче огнестрельного длинноствольного оружия для нужд специальной военной операции. Только за последнюю неделю сахалинские охотники и владельцы оружия передали на вооружение 5 охотничьих ружей. Росгвардия напоминает, что соблюдение правил хранения, ношения и обращения с оружием — обязанность каждого владельца, а любое нарушение влечёт строгую юридическую ответственность.